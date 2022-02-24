Смолов: "Нет войне!"

Фото твиттер "Динамо"

Форвард московского "Динамо" Фёдор Смолов выступил с призывом прекратить военные действия на территории Украины.

Напомним, что сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в соседней стране.

"Нет войне!" - написал Смолов в своём инстаграме.

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