Смолов: "Нет войне!"

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Смолов: "Нет войне!"

Фото твиттер "Динамо"

Форвард московского "Динамо" Фёдор Смолов выступил с призывом прекратить военные действия на территории Украины.

Напомним, что сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в соседней стране.

"Нет войне!" - написал Смолов в своём инстаграме. 

Не пропустите: Чемпионат Украины официально приостановлен из-за военного положения в стране. | http://soccernews.ru
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