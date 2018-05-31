Смолов номинирован на премию "Спортсмен года"

Издание GQ определило номинантов на премию "Спортсмен года".

В число претендентов попали футболист Федор Смолов, боец UFC Хабиб Нурмагомедов, теннисист Александр Зверев, хоккеист Никита Гусев и пловец Евгений Рылов.

"Лучший форвард РФПЛ и наша главная надежда на выход из группы. В конце мая Федор получил повреждение колена, но продолжает тренировки со сборной по индивидуальной программе" - так описывает Смолова GQ.

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