Смолов - о своём дне рождения: "Как 31?!"

9 февраля свой день рождения отмечает нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов.

Сегодня игроку сборной России исполнился 31 год. Сам футболист с юмором отреагировал на данное событие.

"Как 31?!" - написал Смолов в инстаграме, прикрепив собственное фото в форме "железнодорожников".

В текущем сезоне Смолов сыграл 16 матчей за "Локо" во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

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