Смолов обратился к болельщикам "Сельты"
Новичок "Сельты" Федор Смолов записал обращение к фанатам клуба.
"Привет всем! Меня зовут Федор Смолов. Я очень рад стать игроком "Сельты". Я приложу все усилия, чтобы помочь команде. Надеюсь, что смогу порадовать вас своей игрой. Привет вам из России. Хала "Сельта!" - заявил Смолов.
SOUND ON #BenvidoSmolov pic.twitter.com/BdMOzcbS2O— RC Celta (@RCCelta) January 31, 2020
Ранее сообщалось, что "Сельта" арендовала Смолова до конца сезона за 600 тысяч евро с правом выкупа за 6 миллионов евро.
Россиянин будет выступать за испанский клуб под 9-м номером.
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