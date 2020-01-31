Смолов обратился к болельщикам "Сельты"

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Смолов обратился к болельщикам "Сельты"

Новичок "Сельты" Федор Смолов записал обращение к фанатам клуба.

"Привет всем! Меня зовут Федор Смолов. Я очень рад стать игроком "Сельты". Я приложу все усилия, чтобы помочь команде. Надеюсь, что смогу порадовать вас своей игрой. Привет вам из России. Хала "Сельта!" - заявил Смолов.

Ранее сообщалось, что "Сельта" арендовала Смолова до конца сезона за 600 тысяч евро с правом выкупа за 6 миллионов евро.

Россиянин будет выступать за испанский клуб под 9-м номером.

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