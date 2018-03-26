Смолов объяснил, почему отказался переезжать в Китай

Теги федор смоловкраснодартяньцзинь цюаньцзянь

Смолов объяснил, почему отказался переезжать в Китай

Нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов объяснил, почему отказался переезжать в Китай.

Ранее сообщалось, что форварда "быков" хотел купить "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который предлагал ему зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

"Я знаю, что все уехавшие туда футболисты страдают и хотят сбежать. Это совершенно другая планета. Там никто не говорит по-английски. Ты живёшь в вакууме. И если б я уехал в Китай, то отказался бы от цели - попробовать себя в сильном европейском чемпионате. Предать мечту ради денег я не готов" - сказал Смолов.

Не пропустите: Виллиан: "Смолов мог бы заиграть в Англии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Дружеская встреча старых знакомых: Англия примет Италию на "Уэмбли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу 30 64
2 Цзянсу Шунтиан 30 57
3 Шанхай Ист Эйшиа 30 52
4 Шанхай Шенхуа 30 48
5 Бейджин Гуоан 30 43
6 Хэбэй Чайна Форчун 30 40
7 Чангша Гинде 30 40
8 Чонгцинь Лифан 30 37
9 Янбиан 30 37
10 Тянцзин Теда 30 36
11 Ляонинг Хонгюн 30 36
12 Чанчун Ятаи 30 35
13 Хенан Цзяние 30 35
14 Шандонг Луненг 30 34
15 Ханджоу Лучен 30 32
16 Shijiazhuang Yongchang 30 30
Полная таблица

топ-5 тегов