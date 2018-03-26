Нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов объяснил, почему отказался переезжать в Китай.

Ранее сообщалось, что форварда "быков" хотел купить "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который предлагал ему зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

"Я знаю, что все уехавшие туда футболисты страдают и хотят сбежать. Это совершенно другая планета. Там никто не говорит по-английски. Ты живёшь в вакууме. И если б я уехал в Китай, то отказался бы от цели - попробовать себя в сильном европейском чемпионате. Предать мечту ради денег я не готов" - сказал Смолов.

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