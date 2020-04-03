Смолов объяснил, почему сдержанно праздновал гол в ворота "Реала"

Российский нападающий "Сельты" Фёдор Смолов рассказал, что чувствовал, когда забил мадридскому "Реалу" в матче 24-го тура Примеры.

"Честно говоря, я увидел, что некоторые игроки "Реала" обратились к судье, чтобы уточнить, не было ли офсайда, и начал сомневаться. Из-за VAR ты не можешь отпраздновать гол в полной мере и порадоваться, потому что в голову закрадываются сомнения - вдруг ты был вне игры? Ты сам можешь не заметить линию офсайда и колебаться, не зная, был гол или нет. Конечно, я надеялся, что гол в ворота "Реала" был забит по правилам. Но из-за VAR я не отпраздновал в полной мере", - сказал 30-летний футболист.

Напомним, что гол в ворота "Реала" остаётся единственным для Смолова в составе "Сельты", к которой он присоединился в конце января на правах аренды.

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