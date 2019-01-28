Смолов объяснил почему скрылся с места ДТП, которое произошло прошлым летом

Теги локомотив москвафедор смолов

Смолов объяснил почему скрылся с места ДТП, которое произошло прошлым летом

Форвард "Локомотива" Федор Смолов вспомнил о ДТП с его участием, которое наделало шума прошлым летом.

"Я покинул место ДТП потому, что мои права были просроченные. Я разбил машину и понял, что из-за прав страховая компания мне ничего не выплатит. Однако позже я проконсультировался со своим юристом и приехал сам" - приводят слова Смолова российские СМИ.

Напомним, что инцидент произошел 1 августа 2018 года. Тогда Смолов на BMW M5 First Edition, стоимость которой оценивается в 9 миллионов рублей, протаранил уличное заграждение.

Читайте также: Они сами виноваты: Смолов прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определился первый финалист Кубка Азии

Определился первый финалист Кубка Азии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов