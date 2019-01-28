Смолов объяснил почему скрылся с места ДТП, которое произошло прошлым летом

Форвард "Локомотива" Федор Смолов вспомнил о ДТП с его участием, которое наделало шума прошлым летом.

"Я покинул место ДТП потому, что мои права были просроченные. Я разбил машину и понял, что из-за прав страховая компания мне ничего не выплатит. Однако позже я проконсультировался со своим юристом и приехал сам" - приводят слова Смолова российские СМИ.

Напомним, что инцидент произошел 1 августа 2018 года. Тогда Смолов на BMW M5 First Edition, стоимость которой оценивается в 9 миллионов рублей, протаранил уличное заграждение.

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