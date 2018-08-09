Смолов объяснил, почему выбрал "Локомотив"

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Смолов объяснил, почему выбрал "Локомотив"

Новичок "Локомотива" Фёдор Смолов объяснил, почему он выбрал именно "железнодорожников".

"Главная мотивация при переходе? Конечно, возможность выступить в Лиге Чемпионов, главном клубном турнире, в котором хочет сыграть любой футболист. Не буду скрывать, что возвращение в Москву также имело свою роль" - сказал Смолов.

Также футболист дал понять, что не отказался от идеи поиграть в Европе.

"Мечта должна оставаться мечтой, к достижению которой нужно стремиться, я не сдаюсь. К сожалению, "Краснодар" по понятным причинам не получил предложения с Запада, которое устроило бы клуб. Для европейцев в моём контракте стоит достаточно привлекательная цена. Однако сейчас об этом не думаю и полностью сконцентрирован на успешных выступлениях за свою новую команду" - добавил форвард.

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