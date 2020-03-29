Смолов оценил новый альбом рэпера Pharaoh

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов поделился мнением о новом альбоме рэпера Pharaoh — "Правило".

"Альбом — просто пушка, пушка, пушка!" — сказал Смолов в сториз своего Instagram.

Напомним, что Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из московского "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел за "Сельту" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Смолов рассказал, что Кокорин зовет его в "Сочи". | http://soccernews.ru