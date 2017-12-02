Смолов оценил шансы сборной России выйти в плей-офф ЧМ-2018

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Смолов оценил шансы сборной России выйти в плей-офф ЧМ-2018

Форвард "Краснодара" и сборной России Фёдор Смолов поделился мнением об итогах жеребьёвки группового этапа ЧМ-2018.

Напомним, что российской команде в соперники достались Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.

"Мы будем готовиться к каждому сопернику. Выходить из этой группы, считаю, можно. Уругвай - один из лидеров Южной Америки, так что с этой командой всем всё понятно" - цитирует Смолова официальный твиттер сборной России.

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