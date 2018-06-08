Смолов оценил свою игру в последних матчах за сборную России



Нападающий сборной России Федор Смолов заявил, что он доволен своей игрой в товарищеских матчах с Австрией (0:1) и Турцией (1:1).

"Считаю, что в последних двух матчах я сыграл хорошо. Мне комфортно играть со всеми футболистами сборной России, а с Дзагоевым я играю с детства, ещё с юношеских сборных. Его мастерство и понимание игры не вызывает сомнения.

Саудовская Аравия и Египет не очень хорошо действуют в обороне? Вам виднее – спасибо за подсказку, теперь будем знать! А если серьёзно, то лично я смотрел матчи, сделал выводы. Тренер ещё покажет моменты, за счёт чего можно их обыграть. Не знаю, будем ли смотреть матч Германия – Саудовская Аравия вместе. Думаю, все ребята будут смотреть так или иначе", - приводят слова Смолова российские СМИ.

Напомним, что сборная России в этих встречах нанесла в сумме один удар в створ ворот соперников.

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