Смолов окончил аспирантуру в саратовском университете

Теги локомотив москвафедор смолов

Смолов окончил аспирантуру в саратовском университете

Нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов окончил аспирантуру в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 29-летний игрок написал работу на тему "Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект".

При этом отмечается, что Смолов не участвовал в защите кандидатской диссертации, поэтому он не получит степень кандидата наук.

В минувшем сезоне на счету Смолова 8 забитых мячей и 4 результативные передачи в 31 игре.

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