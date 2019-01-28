Смолов оправдался за своё противоречивое заявление после незабитого пенальти в матче с Хорватией

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов оправдался за своё противоречивое заявление после незабитого пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

Напомним, что форвард исполнил удар "паненкой", однако Даниэль Субашич отразил его.

В итоге сборная России вылетела с мундиаля, а футболист сказал следующее: "К сожалению, это произошло со мной. Совершенно не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал".

"Хотелось спрятаться первое время. Спрятаться, никого не видеть, чтобы мне не напоминали лишний раз, потому что это было действительно больно. Вот эти мои слова после матча - нелепая попытка защитить себя. То, что я не стал извиняться сразу - я привык говорить обдуманно и отвечать за свои слова. Сейчас я готов извиниться совершенно искренне" - заявил Смолов в интервью Ксении Собчак.

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