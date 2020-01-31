Смолов определился с игровым номером в "Сельте"

Новичок "Сельты" российский нападающий Фёдор Смолов выбрал себе игровой номер.

29-летний футболист будет выступать за галисийскую команду с "девяткой" на спине.

Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова за 600 тысяч евро с опцией выкупа в конце сезона.

Ранее сообщалось, что форвард "Локомотива" ради переезда в Испании пошёл на 30-процентное понижение зарплаты.

Не пропустите: Мещеряков: "Отсутствие опции обязательного выкупа в арендном соглашении Смолова - это жёсткая позиция "Локомотива". | http://soccernews.ru