Смолов определился с игровым номером в "Сельте"

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Смолов определился с игровым номером в "Сельте"

Новичок "Сельты" российский нападающий Фёдор Смолов выбрал себе игровой номер.

29-летний футболист будет выступать за галисийскую команду с "девяткой" на спине.

Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова за 600 тысяч евро с опцией выкупа в конце сезона.

Ранее сообщалось, что форвард "Локомотива" ради переезда в Испании пошёл на 30-процентное понижение зарплаты.

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