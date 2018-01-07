Смолов опроверг свои слова, сказанные об интересе "Бешикташа"

Теги федор смоловкраснодарбешикташ

Смолов опроверг свои слова, сказанные об интересе "Бешикташа"Форвард "Краснодара" Федор Смолов опроверг свои слова, сказанные об интересе турецкого "Бешикташа".

Так, в своем твиттере 27-летний нападающий "быков" сделал краткое заявление: "Это не мои слова".

В нынешнем сезоне Смолов забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах за "Краснодар".

Напомним, Глеб прокомментировал интерес "Реала" к Смолову. | soccernews.ru

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