Смолов опроверг свои слова, сказанные об интересе "Бешикташа"
Форвард "Краснодара" Федор Смолов опроверг свои слова, сказанные об интересе турецкого "Бешикташа".
Так, в своем твиттере 27-летний нападающий "быков" сделал краткое заявление: "Это не мои слова".
В нынешнем сезоне Смолов забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах за "Краснодар".
Напомним, Глеб прокомментировал интерес "Реала" к Смолову. | soccernews.ru
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