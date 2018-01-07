Смолов опроверг свои слова, сказанные об интересе "Бешикташа"

Форвард "Краснодара" Федор Смолов опроверг свои слова, сказанные об интересе турецкого "Бешикташа".

Так, в своем твиттере 27-летний нападающий "быков" сделал краткое заявление: "Это не мои слова".

В нынешнем сезоне Смолов забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах за "Краснодар".

Напомним, Глеб прокомментировал интерес "Реала" к Смолову. | soccernews.ru