Смолов опубликовал фото с 17-летней внучкой Ельцина

Форвард "Локомотива" Федор Смолов опубликовал фото с 17-летней внучкой первого президента Бориса Ельцина.

Ранее в СМИ писали, что у футболиста и Марии Юмашевой роман. Смолов часто комментирует фотографии девушки в инстаграме.

Сегодня, 3 января, футболист опубликовал в сторис совместную фотографию с Марией, которая обнимает Смолова.

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