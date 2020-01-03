Смолов опубликовал фото с 17-летней внучкой Ельцина
Форвард "Локомотива" Федор Смолов опубликовал фото с 17-летней внучкой первого президента Бориса Ельцина.
Ранее в СМИ писали, что у футболиста и Марии Юмашевой роман. Смолов часто комментирует фотографии девушки в инстаграме.
Сегодня, 3 января, футболист опубликовал в сторис совместную фотографию с Марией, которая обнимает Смолова.
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