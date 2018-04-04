Смолов оштрафован на 60 тысяч рублей за нецензурную брань



Глава КДК Артур Григорянц рассказал о наказании нападающего "Краснодара" Федора Смолова за мат в адрес фанатов во время матча 24-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1).

"Вывод сделан следующий – ненормативная лексика Смолова не была обращена к конкретному лицу. Ни к арбитру, ни к болельщикам, ни к партнеру по команде. Она была вызвана эмоциональной составляющей. Речь идет о неспортивном поведении футболиста. Футболист «Краснодара» Федор Смолов оштрафован за неспортивное поведение на 60 тысяч рублей", – приводят слова Григорьянца российские СМИ.

Напомним, что форвард был заменен на 85-й минуте и подвергся критике со стороны зрителей.

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