Смолов останется в "Сельте" до фактического завершения сезона Ла Лиги

"Сельта" продлила контракт с российским нападающим Федором Смоловым до фактического завершения сезона. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Помимо Смолова в клубе из Виго продолжат играть арендованные у других клубов Рафинья Алькантара, Пап Дьоп, Филип Брадарич и Джейсон Мурильо, Драган Росич, Серхио Бермехо и Якобо Гонсалес.

В чемпионате Испании Смолов выступает с конца января. За это время он забил два гола: "Реалу" и "Барселоне".

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