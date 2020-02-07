Смолов отказал "Манчестер Юнайтед" ради перехода в "Сельту"

Теги сельта вигоманчестер юнайтедфедор смоловодион игалотрансферы

Смолов отказал "Манчестер Юнайтед" ради перехода в "Сельту"

Нападающий сборной России Фёдор Смолов в январе мог оказаться в "Манчестер Юнайтед", утверждает Express.

По информации британского таблоида, "красные дьяволы" предметно интересовались 29-летним футболистом, однако тот отказался переезжать на "Олд Траффорд".

Смолов выбрал вариант с арендой в "Сельте", поскольку ему больше импонирует испанский чемпионат.

А "МЮ" в итоге переключил внимание на другие кандидатуры и перед дедлайном подписал нигерийца Одиона Игало.

Не пропустите: Черчесов рассказал о статусе Смолова в сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС поддержал реформу Кубка России

РФС поддержал реформу Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов