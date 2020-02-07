Смолов отказал "Манчестер Юнайтед" ради перехода в "Сельту"

Нападающий сборной России Фёдор Смолов в январе мог оказаться в "Манчестер Юнайтед", утверждает Express.

По информации британского таблоида, "красные дьяволы" предметно интересовались 29-летним футболистом, однако тот отказался переезжать на "Олд Траффорд".

Смолов выбрал вариант с арендой в "Сельте", поскольку ему больше импонирует испанский чемпионат.

А "МЮ" в итоге переключил внимание на другие кандидатуры и перед дедлайном подписал нигерийца Одиона Игало.

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