Смолов отказал "Манчестер Юнайтед" ради перехода в "Сельту"
Нападающий сборной России Фёдор Смолов в январе мог оказаться в "Манчестер Юнайтед", утверждает Express.
По информации британского таблоида, "красные дьяволы" предметно интересовались 29-летним футболистом, однако тот отказался переезжать на "Олд Траффорд".
Смолов выбрал вариант с арендой в "Сельте", поскольку ему больше импонирует испанский чемпионат.
А "МЮ" в итоге переключил внимание на другие кандидатуры и перед дедлайном подписал нигерийца Одиона Игало.
Не пропустите: Черчесов рассказал о статусе Смолова в сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
1
Пике прокомментировал кризис "Барселоны"
-
Смолов отказал "Манчестер Юнайтед" ради перехода в "Сельту"
-
Семак оценил игровые кондиции Малкома
-
"Барселона" снизила сумму выкупа Коутиньо
-
"Сочи" проиграл в товарищеском матче команде из ФНЛ
-
РФС поддержал реформу Кубка России
-
1
Стал известен размер бонусов футболистам "Ливерпуля" за победу в АПЛ
-
"Ювентус" начал переговоры с Дибалой о новом контракте
-
Головин занимает девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков "Монако"
-
Альба жёстко высказался о конфликте Месси и Абидаля
-
"Арсенал" хочет вернуть Венгера
-
В 21-м веке "Реал" проиграл все одноматчевые стадии плей-офф на "Сантьяго Бернабеу"
-
Кокорин не ведёт переговоры с другими клубами
-
1
"Барселона" нацелилась на игрока "Вулверхэмптона"
-
"Спартак" пожаловался в ФИФА на "Крузейро"
-
"Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер" ведут борьбу за хавбека "Ливерпуля"
-
Инспекторы УЕФА присвоили Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020
-
Черчесов рассказал о статусе Смолова в сборной России
-
1
Бартомеу прокомментировал вылет "Барселоны" из Кубка Испании
-
"Реал" впервые при Зидане пропустил 4 гола в одном матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18