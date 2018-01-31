Смолов отклонил предложение из АПЛ

Теги краснодарфедор смоловсуонси сити

Смолов отклонил предложение из АПЛ

Форвард "Краснодара" Федор Смолов не захотел перебираться в АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, футболист отверг предложение "Суонси", который предлагал за него 17 миллионов евро.

В текущем сезоне Смолов провел 15 матчей и отметился 10 забитыми голами.

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