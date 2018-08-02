Смолов отметился селфи на месте ДТП



Форвард "Краснодара" и сборной России Федор Смолов сделал селфи на месте ДТП.

Снимок опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что Смолов попал в дорожную аварию в Краснодаре в ночь на среду, разбив свой BMW M5 First Edition за 150 тысяч долларов.

Не пропустите: Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП. | http://soccernews.ru