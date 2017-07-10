Смолов отправился в Москву вместе с ЦСКА



Нападающий "Краснодара" Федор Смолов отправился в Москву, чтобы пройти медицинское обследование.

Футболист вылетел из Австрии в самолете вместе с игроками ЦСКА.

Напомним, что 27-летний Смолов получил повреждение задней поверхности бедра, но медицинский штаб "Краснодара" отказал ему в просьбе сделать МРТ.

Не пропустите: Медицинский штаб "Краснодара" отказался организовывать МРТ Смолову. | http://soccernews.ru