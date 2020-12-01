Смолов отправился в Рим на операцию

Форвард "Локомотива" и сборной России Федор Смолов вылетел в Рим, где ему проведут операцию на ключице. Об этом сообщает "СЭ".

По данным источника, это плановая операция, которая никак не связана с травмой ноги, которую он получил 8 ноября в матче 14-го тура с "Динамо" (1:5).

Футболист должен восстановиться к зимним сборам и начать заниматься в общей групе.

В нынешнем сезоне он провел 16 матчей за "Локомотив", отметившись 3 голами. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2022 года.

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