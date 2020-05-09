Смолов отреагировал на критику правозащитницы Гордон

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Смолов отреагировал на критику правозащитницы Гордон

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов ответил правозащитнице, журналистке и блогеру Екатерине Гордон, которая подвергла критике российскую власть за то, что он во время карантина смог приехать в страну и улететь обратно.

"Лучше бы вас беспокоило, что вы "#коронАвирус" без ошибок написать не можете", - написал Смолов в комментариях к публикации Гордон в инстаграме.

Напомним, что в России из-за пандемии коронавируса закрыты государственные границы, то есть для Смолова сделали исключение из правил.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист прилетал в Москву на день рождения своей девушки Марии Юмашевой, которая является внучкой первого президента РФ Бориса Ельцина.

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