Смолов отреагировал на решение КДК

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Смолов отреагировал на решение КДК
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов саркастически прокомментировал решение КДК об отказе отменить его желтую карточку, полученную в матча 26-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:0).

Форвард написал "Узнаю" в своем Instagram и прикрепил эмодзи в виде аплодисментов.

Фото: Реакция Смолова.

Напомним, что арбитр матча "Краснодар" - "Арсенал" Артем Чистяков ошибочно показал форварду карточку за симуляцию, из-за чего Смолов пропустит матч с ЦСКА.

Сам Смолов после матча намекнул, что он не случайно не сыграет именно в матче с ЦСКА.

Не пропустите: КДК РФС вынес решение по несправедливой желтой карточке Смолова. | http://soccernews.ru

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