Смолов отреагировал на слухи о возможном переходе в "Фенербахче"

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Смолов отреагировал на слухи о возможном переходе в "Фенербахче"

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов заявил, что не собирается переходить в "Фенербахче".

Ранее сообщалось, что турецкий клуб сделал официальное предложение по трансферу 30-летнего форварда.

"Это не соответствует действительности. Я футболист "Локомотива" и сделаю всё, чтобы клуб занял высокое место", - сказал Смолов на встрече с болельщиками "железнодорожников".

Напомним, что вторую половину прошлого сезона россиянин провёл в аренде в "Сельте", но галисийцы решили его не выкупать.

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