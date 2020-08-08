Смолов отреагировал на слухи о возможном переходе в "Фенербахче"
Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов заявил, что не собирается переходить в "Фенербахче".
Ранее сообщалось, что турецкий клуб сделал официальное предложение по трансферу 30-летнего форварда.
"Это не соответствует действительности. Я футболист "Локомотива" и сделаю всё, чтобы клуб занял высокое место", - сказал Смолов на встрече с болельщиками "железнодорожников".
Напомним, что вторую половину прошлого сезона россиянин провёл в аренде в "Сельте", но галисийцы решили его не выкупать.
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