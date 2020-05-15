Смолов отреагировал на уход Сёмина из "Локомотива"

Форвард "Сельты" Фёдор Смолов, права на которого принадлежат "Локомотиву", обратился к Юрию Сёмину, покинувшему пост главного тренера "железнодорожников".

"Спасибо за кубки, Легенда", - написал футболист в сторис инстаграма, прикрепив совместное фото с 73-летним специалистом.

Напомним, что совет директоров московского клуба решил не продлевать контракт с культовым наставником и назначил вместо него серба Марко Николича.

Ранее сообщалось о конфликте между Смоловым и Сёминым, однако после отставки последнего 30-летний нападающий всё равно не хочет возвращаться в "Локомотив".

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