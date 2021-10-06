Смолов отреагировал на увольнение Николича из "Локомотива"

Фото: инстаграм Федора Смолова/Автор неизвестен

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов поблагодарил бывшего главного тренера московского клуба Марко Николича, который был отправлен в отставку.

"Марко, спасибо за совместную работу! Вы классный человек и тренер! Успехов вам", — написал Смолов в инстаграме.

В нынешнем сезоне 31-летний Смолов провел за "Локомотив" 13 матчей во всех турнирах и стал автором шести забитых мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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