Смолов отреагировал на увольнение Николича из "Локомотива"
Фото: инстаграм Федора Смолова/Автор неизвестен
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов поблагодарил бывшего главного тренера московского клуба Марко Николича, который был отправлен в отставку.
"Марко, спасибо за совместную работу! Вы классный человек и тренер! Успехов вам", — написал Смолов в инстаграме.
В нынешнем сезоне 31-летний Смолов провел за "Локомотив" 13 матчей во всех турнирах и стал автором шести забитых мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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