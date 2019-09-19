Смолов ответил тем, кто называет его "деревом"



Форвард "Локомотива" и сборной России Фёдор Смолов в своем инстаграме опубликовал пост со своей статистикой в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Байером" (2:1).



В этой встрече у нападающего было 16 обводок, по этому показателю он стал лидером 1-го тура ЛЧ.



"Кричат: "дерево" - проверяй", - написал Смолов.

"Локомотив" с 3 баллами занимает 1 место в турнирной таблице D Лиги Чемпионов.



Во втором туре группового этапа ЛЧ "железнодорожники" встретятся с "Атлетико". Матч пройдет на стадионе "РЖД Арена" 1 октября, начало - в 22:00 мск.

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