Смолов: "Переход в "Милан" это мечта детства"



Нападающий "Краснодара" Федор Смолов заявил, что он мечтает перейти в "Милан".

"За "Милан" сейчас я еще как переживаю. Лучше бы летом они меня взяли вместо кучи новичков. Согласился бы перейти туда за любые деньги! Это же мечта детства! Что же касается последних событий в "Милане", то есть определенные сомнения. Потратили много денег, но не могу сказать, что все приобретения были качественными.

В детстве покупал кассеты с выступлением "Милана" в сезоне-1997/98. Помню, что Веа тогда забил, кажется, "Вероне": пробежал от своей штрафной до чужой, обыграв по пути четверых. К тому же он стал первым и единственным африканским футболистом, получившим "Золотой мяч". Потом туда перешел Шевченко, которого я воспринимал как соотечественника. Испытал гордость, когда он стал обладателем "Золотого мяча". Как-то он приехал к нам в "Динамо" повидаться с Ворониным, так я буквально умолял Андрея нас сфотографировать", - приводит слова Смолова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 27-летним Смоловым интересуются "Вест Хэм", "Реал" и "Зенит".

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