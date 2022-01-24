Смолов поделился ощущениями от работы с Сандро Шварцем

Фото: сайт "Динамо"\Автор неизвестен

Форвард сборной России и московского "Динамо" Федор Смолов рассказал о совместной работе с главным тренером команды Сандро Шварцем.

— Все новички отмечают высокую интенсивность тренировок Сандро Шварца. Уже приспособились к этому?

— Думаю, что да. В "Локомотиве" тоже работали немецкие специалисты, которые были заточены на прессинг. Поэтому там также возросла интенсивность на тренировках. Меня больше приятно удивляет качество исполнительского мастерства игроков нашей команды. То, как ребята выходят из сложных ситуаций, меня очень порадовало.

— Сандро в комментарии о вашем подписании отметил вашу интеллигентность. А какое качество Шварца сразу бросилось вам в глаза?

— Пожалуй, страсть, с которой он относится к своей работе. Видно, насколько он увлечен футболом и что для него не бывает мелочей. Он действительно хочет донести до нас свое видение футбола, чтобы мы прогрессировали и все вместе добивались результата.

— Сандро любит проводить индивидуальные беседы с футболистами. О чем он с вами уже успел поговорить?

— Мы несколько раз беседовали в основном по поводу каких-то футбольных моментов, тактических и так далее. Во время отпуска мы разговаривали достаточно долго и с Сандро, и с Желько Бувачем. Так что все моменты, которые нужно было проговорить, мы обсудили еще тогда. В принципе у нас было изначально понимание и обоюдное желание поработать друг с другом. Так что я очень рад, что все так сложилось и я вернулся в "Динамо", - приводит слова Смолова пресс-служба московского клуба.

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