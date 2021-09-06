Смолов поделился ожиданиями от игры с Мальтой

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Смолов поделился ожиданиями от игры с МальтойФото: инстаграм Смолова/Автор неизвестен

Форвард сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов поделился ожиданиями от игры шестого тура квалификации к чемпионату мира 2022 против команды Мальты.

"Мальта не проигрывала семь матчей, мы относимся ко всем с уважением. Каждый понимает важность очков в группе, поэтому ориентируемся на свою игру, будем играть от себя. Но там не манекены стоят, тяжело все предсказать на 100 процентов.

Я прибавил в этом сезоне? Основной момент — полноценные сборы и подготовка перед сезоном, это важный аспект для физической базы", — цитирует Смолова Sport24.

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