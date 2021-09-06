Смолов поделился ожиданиями от игры с Мальтой
Фото: инстаграм Смолова/Автор неизвестен
Форвард сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов поделился ожиданиями от игры шестого тура квалификации к чемпионату мира 2022 против команды Мальты.
"Мальта не проигрывала семь матчей, мы относимся ко всем с уважением. Каждый понимает важность очков в группе, поэтому ориентируемся на свою игру, будем играть от себя. Но там не манекены стоят, тяжело все предсказать на 100 процентов.
Я прибавил в этом сезоне? Основной момент — полноценные сборы и подготовка перед сезоном, это важный аспект для физической базы", — цитирует Смолова Sport24.
Также не пропустите: Источник: Аренда Кастильехо в ЦСКА сорвалась. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Локомотив" назвал заявку на Лигу Европы
-
"Ливерпуль" пытается вернуть Кейта из Гвинеи, где произошел военный переворот
-
Сборная России потеряла уже 5-го игрока из-за травм
-
Пеле перенес операцию по удалению опухоли
-
Смолов поделился ожиданиями от игры с Мальтой
-
Источник: Аренда Кастильехо в ЦСКА сорвалась
-
Тренер сборной Польши высказался о Левандовски
-
Сборная Франции теряет Комана
-
Эдерсон рассказал, на какой позиции видит себя в поле
-
Официально: Рибери - футболист "Салернитаны"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитника "Вест Хэма" следующим летом
-
За Тилеманса будут бороться многие клубы следующим летом
-
Агуэро высказался о дебюте Месси в ПСЖ
-
Президент "Лилля" озвучил сумму, за которую "Наполи" купил Осимхена
-
Тренер сборной Мальты лестно высказался о России Карпина
-
Рибери будет работать в "Баварии" после завершения карьеры
-
"Краснодар" хочет избавиться от Шапи
-
Куртуа не сыграет против сборной Беларуссии
-
Сборная России теряет Головина
-
ПСЖ хочет подписать лидера "Милана"