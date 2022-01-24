Смолов поделился ожиданиями от стыковых матчей за выход на ЧМ-2022
Фото: инстаграм Смолова\Автор неизвестен
Форвард сборной России и московского "Динамо" Федор Смолов поделился ожиданиями от матча против команды Польши в стыках за выход на ЧМ-2022.
— На днях пришла новость, что желтые карточки перед стыковыми матчами решили обнулить, но дисквалификации оставили. Обидно пропускать важнейший матч с поляками?
— Очень обидно. Насколько я знаю, сборные голосовали и почти все были за отмену этих дисквалификаций. К сожалению, этого не произошло. Надеюсь, смогу принести пользу в следующем решающем матче.
— Как расцениваете шансы команд, учитывая, что у соперника до сих пор нет главного тренера?
— Думаю, шансы у нас хорошие, потому что оба матча играем дома. На международном уровне это большое преимущество. Надеюсь, придет много болельщиков, все будут нас поддерживать, и у нас получится добыть путевку на чемпионат мира.
С Себой [Шиманьски] мы тоже об этом говорили. Они понятно, переживают, нервничают. И это не совсем нормально, что в такой ситуации у их сборной нет главного тренера. Но по большому счету, это не наша проблема. Это нам на руку. Будем стараться этим воспользоваться, - сказал Смолов для пресс-службы "Динамо".
Ранее сообщалось, что 31 января польская федерация футбола объявит о назначении украинского специалиста Андрея Шевченко на пост главного тренера национальной команды.
Сборная России сыграет против сборной Польши 24 марта.
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