Смолов поделился ожиданиями от стыковых матчей за выход на ЧМ-2022

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Форвард сборной России и московского "Динамо" Федор Смолов поделился ожиданиями от матча против команды Польши в стыках за выход на ЧМ-2022.

— На днях пришла новость, что желтые карточки перед стыковыми матчами решили обнулить, но дисквалификации оставили. Обидно пропускать важнейший матч с поляками?

— Очень обидно. Насколько я знаю, сборные голосовали и почти все были за отмену этих дисквалификаций. К сожалению, этого не произошло. Надеюсь, смогу принести пользу в следующем решающем матче.

— Как расцениваете шансы команд, учитывая, что у соперника до сих пор нет главного тренера?

— Думаю, шансы у нас хорошие, потому что оба матча играем дома. На международном уровне это большое преимущество. Надеюсь, придет много болельщиков, все будут нас поддерживать, и у нас получится добыть путевку на чемпионат мира.

С Себой [Шиманьски] мы тоже об этом говорили. Они понятно, переживают, нервничают. И это не совсем нормально, что в такой ситуации у их сборной нет главного тренера. Но по большому счету, это не наша проблема. Это нам на руку. Будем стараться этим воспользоваться, - сказал Смолов для пресс-службы "Динамо".

Ранее сообщалось, что 31 января польская федерация футбола объявит о назначении украинского специалиста Андрея Шевченко на пост главного тренера национальной команды.

Сборная России сыграет против сборной Польши 24 марта.

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