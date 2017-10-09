Смолов поделился ожиданиями от товарищеского матча с Ираном

Форвард сборной России Фёдор Смолов высказался в преддверии товарищеского матча против Ирана.

"Все провели восстановительные процедуры, сделали массаж, чтобы лучше восстановиться. Что могу сказать об Иране? У нас была теория. Планов раскрывать не собираюсь. У них хорошие стандарты. На это обратили внимание. Иран 35-й в рейтинге. Два года не проигрывает, но мы будет отталкиваться от своей игры, мы играем дома. Поэтому, думаю, что всё должно сложиться хорошо" - сказал Смолов.

Напомним, что матч Россия - Иран состоится 10 октября в 19:00 по московскому времени.

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