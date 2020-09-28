Смолов поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России

Форвард "Локомотива" Фёдор Смолов в воскресном матче против ЦСКА забил свой 78-й гол в чемпионате России.

По этому показателю 30-летний футболист догнал Александра Ширко и теперь делит с ним 15-е место в рейтинге лучших бомбардиров турнира.

В скором времени Смолов может подняться на 14-ю позицию, которую сейчас занимает Дмитрий Сычёв (81).

В топ-3 голеадоров российского чемпионата входят Олег Веретенников (143), Александр Кержаков (139) и Дмитрий Кириченко (127).

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