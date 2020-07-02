Смолов показал кадр с тренировки "Сельты"

Нападающий "Сельты" Федор Смолов в инстаграме показал, как тренируется с клубом из Виго.

"Российский чемпион по теннисболу в Виго", - написал футболист в соцсети.

"Российский чемпион по футболтеннису в Виго". Смолов опубликовал новую сторис pic.twitter.com/lHZZJeES6p — Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) July 2, 2020

Ранее сообщалось, что "Сельта" продлила контракт с российским игроком до фактического завершения сезона. В нынешнем розыгрыше нападающий провел 12 матчей за команду и забил два гола.

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