Смолов показал кадр с тренировки "Сельты"

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Смолов показал кадр с тренировки "Сельты"

Нападающий "Сельты" Федор Смолов в инстаграме показал, как тренируется с клубом из Виго. 

"Российский чемпион по теннисболу в Виго", - написал футболист в соцсети.

Ранее сообщалось, что "Сельта" продлила контракт с российским игроком до фактического завершения сезона. В нынешнем розыгрыше нападающий провел 12 матчей за команду и забил два гола. 

Не пропустите: Смолов останется в "Сельте" до фактического завершения сезона Ла Лиги| http://soccernews.ru
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