Смолов показал последний день своего отпуска

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов опубликовал в инстаграме собственное фото на фоне моря.

"Когда последний день отпуска", - подписал футболист снимок.

В текущем сезоне 30-летний Смолов сыграл за "Локомотив" 16 матчей и забил 3 гола.

"Железнодорожники" ушли на зимнюю паузу на восьмом месте в РПЛ. Ближайший матч команда сыграет 20 февраля.

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