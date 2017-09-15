Смолов получил дисквалификацию на один матч еврокубковый матч



УЕФА дисквалифицировал нападающего "Краснодара" Федора Смолова на один матч еврокубков, сообщают российские СМИ.

Такое наказание наложено на форварда за разговоры с арбитрами в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:2).

"Информацию о дисквалификации подтверждаем. Мы ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию", – сказал генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг.

Напомним, что "Краснодар" уже вылетел из еврокубков, поэтому футболист пропустит один матч не раньше следующего сезона.

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