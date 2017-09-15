Смолов получил дисквалификацию на один матч еврокубковый матч

Теги краснодарфедор смолов

Смолов получил дисквалификацию на один матч еврокубковый матч
УЕФА дисквалифицировал нападающего "Краснодара" Федора Смолова на один матч еврокубков, сообщают российские СМИ.

Такое наказание наложено на форварда за разговоры с арбитрами в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:2).

"Информацию о дисквалификации подтверждаем. Мы ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию", – сказал генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг.

Напомним, что "Краснодар" уже вылетел из еврокубков, поэтому футболист пропустит один матч не раньше следующего сезона.

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