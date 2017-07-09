Смолов получил травму

Форвард "Краснодара" Федор Смолов в сегодняшней контрольной игре с московским ЦСКА получил травму, информирует чемпионат.com.

По сведениям источника, у 27-летнего нападающего имеются проблемы с задней поверхностью бедра. На восстановление футболисту, по предварительной информации, понадобится порядка трех недель. Представитель Смолова Кахор Муминов сведения о травме своего клиента подтвердил.

Напомним, вчера "Краснодар" сыграл вничью со "Славией". | soccernews.ru