Смолов получил травму

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Смолов получил травмуФорвард "Краснодара" Федор Смолов в сегодняшней контрольной игре с московским ЦСКА получил травму, информирует чемпионат.com.

По сведениям источника, у 27-летнего нападающего имеются проблемы с задней поверхностью бедра. На восстановление футболисту, по предварительной информации, понадобится порядка трех недель. Представитель Смолова Кахор Муминов сведения о травме своего клиента подтвердил.

Напомним, вчера "Краснодар" сыграл вничью со "Славией". | soccernews.ru

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