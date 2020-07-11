Смолов получил травму и рискует пропустить остаток сезона

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов травмировался на пятничной тренировке, из-за чего пропускает сегодняшний матч с "Осасуной".

Как сообщает журналист "СЭ" Вячеслав Короткин, российский форвард дёрнул заднюю поверхность бедра.

По словам инсайдера, есть риск, что 30-летний футболист пропустит остаток сезона.

Арендованный у "Локомотива" Смолов имеет в своём активе 14 игр и 2 забитых гола в составе "Сельты".

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