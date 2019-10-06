Смолов получил травму в матче "Локомотив" - "Арсенал"

Форвард "Локомотива" Федор Смолов получил травму в матче 12-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (1:1; первый тайм).

На 20-й минуте 29-летний игрок был травмирован, из-за чего его пришлось заменить. Вместе него на поле вышел Алексей Миранчук, недавно восстановившийся после повреждения.

В этом сезоне Смолов участвовал в 11 матчах, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

"Локомотив" занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 24 балла.

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