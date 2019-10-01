Смолов получит многомиллионную страховку за аварию, которую он устроил

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов выиграл суд у страховой компании "АльфаСтрахование", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск форварда и обязал ответчика выплатить ему восемь миллионов рублей.

Инцидент произошел в Краснодаре в ночь на 1 августа 2018 года. Тогда футболист не справился с управлением и повредил автомобиль. За это его лишили водительских прав на один год.

29-летний Смолов выступает за "Локомотив" с летом 2018 года. Всего за московский клуб он провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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