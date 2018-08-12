Смолов попал в стартовый состав "Локомотива" на матч против "Оренбурга"

Новоиспеченный форвард московского "Локомотива" Федор Смолов попал в стартовый состав своей команды на матч 3-го тура РФПЛ против "Оренбурга".

На очный матч команды выйдут в следующих сочетаниях:

"Оренбург": Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев, Афонин, Маляров, Сутормин, Козлов.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.

Не пропустите: превью к матчу "Оренбург" - "Локомотив". | soccernews.ru