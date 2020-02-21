Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Леганесом"

Теги сельта вигофедор смоловлеганес

Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Леганесом"

Тренерский штаб "Сельты" огласил заявку на матч 24-го тура Ла Лиги с "Леганесом".

Отметим, что на эту встречу вызван российский нападающий "Сельты" Фёдор Смолов, которые в предыдущем матче забил "Реалу" (2:2) в гостях.

Список заявленных футболистов:

вратари - Серхио Альварес, Рубен, Иван Вильяр;

защитники - Уго Мальо, Нестор Араухо, Лукас Оласа, Джозеф Айду, Джейсон Мурильо;

полузащитники - Денис Суарес, Окай Йокушлу, Франсиско Пейнадо, Рафинья Алькантара, Филип Брадарич, Брайс Мендес, Папе Диоп;

нападающие - Фёдор Смолов, Яго Аспас, Пионе Систо, Габриэль Фернандес, Сантьяго Лоренсо.

Не пропустите: Радимов: "Стиль "Сельты" подходит Смолову"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Сочи" может приобрести чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции

"Сочи" может приобрести чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов