Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Леганесом"

Тренерский штаб "Сельты" огласил заявку на матч 24-го тура Ла Лиги с "Леганесом".



Отметим, что на эту встречу вызван российский нападающий "Сельты" Фёдор Смолов, которые в предыдущем матче забил "Реалу" (2:2) в гостях.



Список заявленных футболистов:



вратари - Серхио Альварес, Рубен, Иван Вильяр;

защитники - Уго Мальо, Нестор Араухо, Лукас Оласа, Джозеф Айду, Джейсон Мурильо;

полузащитники - Денис Суарес, Окай Йокушлу, Франсиско Пейнадо, Рафинья Алькантара, Филип Брадарич, Брайс Мендес, Папе Диоп;

нападающие - Фёдор Смолов, Яго Аспас, Пионе Систо, Габриэль Фернандес, Сантьяго Лоренсо.

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