Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Леганесом"
Тренерский штаб "Сельты" огласил заявку на матч 24-го тура Ла Лиги с "Леганесом".
Отметим, что на эту встречу вызван российский нападающий "Сельты" Фёдор Смолов, которые в предыдущем матче забил "Реалу" (2:2) в гостях.
Список заявленных футболистов:
вратари - Серхио Альварес, Рубен, Иван Вильяр;
защитники - Уго Мальо, Нестор Араухо, Лукас Оласа, Джозеф Айду, Джейсон Мурильо;
полузащитники - Денис Суарес, Окай Йокушлу, Франсиско Пейнадо, Рафинья Алькантара, Филип Брадарич, Брайс Мендес, Папе Диоп;
нападающие - Фёдор Смолов, Яго Аспас, Пионе Систо, Габриэль Фернандес, Сантьяго Лоренсо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|14