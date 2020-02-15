Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Реалом"

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Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Реалом"

Тренерский штаб "Сельты" определился с заявкой команды на матч 24-го тура Примеры против мадридского "Реала".

Среди прочих в состав включён российский нападающий Фёдор Смолов, которого галисийский клуб арендовал в январе у "Локомотива".

Матч "Реал" - "Сельта" состоится в воскресенье, 16 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 23:00 по московскому времени.

30-летний Смолов уже принял участие в двух играх, результативными действиями пока не отличался.

Не пропустите: Азар не выйдет в стартовом составе "Реала" на матч с "Сельтой". | http://soccernews.ru
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