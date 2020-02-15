Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Реалом"
Тренерский штаб "Сельты" определился с заявкой команды на матч 24-го тура Примеры против мадридского "Реала".
Среди прочих в состав включён российский нападающий Фёдор Смолов, которого галисийский клуб арендовал в январе у "Локомотива".
Матч "Реал" - "Сельта" состоится в воскресенье, 16 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 23:00 по московскому времени.
30-летний Смолов уже принял участие в двух играх, результативными действиями пока не отличался.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|Севилья
|20
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|Валенсия
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|8
|Атлетик Бильбао
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14