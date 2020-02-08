Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Севильей"

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Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Севильей"

Тренерский штаб "Сельты" включил форварда Фёдора Смолова в заявку на матч 23-го тура Примеры против "Севильи".

Игра состоится в воскресенье, 9 февраля, на стадионе "Балаидос". Начало - в 20:30 по московскому времени.

Напомним, что испанские СМИ прогнозируют выход Смолова в стартовом составе "небесных" на этот поединок.

"Сельта" арендовала 29-летнего россиянина у "Локомотива" до конца текущего сезона с опцией последующего выкупа.

Не пропустите: Смолов рассказал, сколько времени ему потребовалось на принятие предложения "Сельты". | http://soccernews.ru
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