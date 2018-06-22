Смолов поругался с фанатом в соцсети

Теги федор смоловкраснодар

Смолов поругался с фанатом в соцсети
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов ответил на критику со стороны одного из болельщиков.

Фанат обвинил футболиста в недостаточной самоотдаче в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Египта (3:1).

"Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких чудаков, как ты", - написал Смолов в своем Instagram.

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