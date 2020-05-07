Смолов посетовал, что жилплощадь в Испании не позволяет ему эффективно тренироваться

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов признался, что в России ему было комфортнее тренироваться, поскольку размер жилплощади добавлял вариативности занятиям.

"В Москве дома тренировался ежедневно. В квартире, во дворе, делал упражнения с мячом. Там было больше возможностей для тренировок, чем в Испании. В Виго квартира очень маленькая, и на улицу выходить нельзя", - сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что 30-летний футболист во время карантина улетал в Россию, однако в начале этой недели он вернулся в Испанию.

"Сельта" арендовала Смолова до лета у московского "Локомотива", в 6 матчах форвард забил 1 гол.

Рыночная стоимость игрока сейчас оценивается в 7 миллионов евро. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до 2022 года.

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