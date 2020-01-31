Смолов пошёл на 30-процентное понижение зарплаты ради перехода в "Сельту"

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов согласился на уменьшение оклада, чтобы стать игроком "Сельты".

Как сообщают российские СМИ, 29-летний футболист будет зарабатывать в испанском клубе 2 миллиона евро в год.

Выступая за "железнодорожников", зарплата форварда составляла 3 миллиона, то есть после трансфера она сократилась на 30 процентов.

Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова до конца сезона с правом последующего выкупа.

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