Смолов после прилёта в Испанию заявил о желании остаться в "Сельте" на следующий сезон

Журналист Виктор Лопес сообщил и прибытии в Испанию российского нападающего Фёдора Смолова.

По его словам, 30-летний футболист прилетел в Виго накануне вечером и в интервью местному телевидению заявил, что надеется остаться в галисийском клубе на следующий сезон.

Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова до лета у московского "Локомотива", в 6 матчах форвард забил 1 гол.

Рыночная стоимость игрока сейчас оценивается в 7 миллионов евро. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до 2022 года.

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