Смолов после прилёта в Испанию заявил о желании остаться в "Сельте" на следующий сезон
Журналист Виктор Лопес сообщил и прибытии в Испанию российского нападающего Фёдора Смолова.
По его словам, 30-летний футболист прилетел в Виго накануне вечером и в интервью местному телевидению заявил, что надеется остаться в галисийском клубе на следующий сезон.
Напомним, что "Сельта" арендовала Смолова до лета у московского "Локомотива", в 6 матчах форвард забил 1 гол.
Рыночная стоимость игрока сейчас оценивается в 7 миллионов евро. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до 2022 года.
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Смолов после прилёта в Испанию заявил о желании остаться в "Сельте" на следующий сезон
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14